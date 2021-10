Video – Intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo una mucca ferita

Spread the love



Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 ottobre, per salvare una mucca ferita nella zona montana di Sant’Anna di Bellino, in Valle Varaita. Necessario l’impiego dell’elicottero Drago proveniente da Torino, in supporto ai Volontari di Busca: le operazioni si sono svolte intorno a mezzogiorno di oggi, con il bovino recuperato e portato in luogo sicuro.