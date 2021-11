Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 19.09 del 9 novembre, i Vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti in via S. Francesco 38/A per un l’incendio di un negozio di autoricambi al piano terra di uno stabile di 5 piani. Le squadre giunte sul posto hanno spento le fiamme e posto in sicurezza il locale. Tre persone sono rimaste leggermente intossicate.