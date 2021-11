Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Terminato alle 17:30 di oggi pomeriggio l’intervento dei Vigili del fuoco a Gallicano nel Lazio per la messa in sicurezza dell’autocisterna carica di oltre 12.000 litri di GPL e ribaltata a bordo strada lungo via Tivoli.

Le operazioni di travaso del carico sono state svolte dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) avanzato di Roma.