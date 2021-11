L’Europa muore di disumanità al confine tra la Bielorussia e la Polonia

Spread the love



interris.it – urly.it/3gpp4

Appare irriconoscibile “l’Europa-culla di civiltà” che blocca al gelo migliaia di donne, uomini e bambini. Al confine tra Bielorussia e Polonia. La Caritas ha invitato la popolazione ad illuminare le finestre delle case. Con luci verdi. In segno di solidarietà. Nella zona di confine, Caritas Polonia assiste i rifugiati. Con il necessario per le urgenze. Grazie all’aiuto di numerosi volontari delle parrocchie. Nei centri per rifugiati in Polonia. E nelle cosiddette “tende della speranza”. Qui vengono forniti beni essenziali alle persone che hanno superato il confine. Le luci verdi alle finestre rappresentano un segno di speranza e di solidarietà. Nelle zone di confine in Polonia, indirizzano i migranti verso le abitazioni delle persone che sono disposte ad aiutare, spiegano alla Caritas.