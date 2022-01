Fiamme in una palazzina di San Donà: muore un anziano

Spread the love



ladige,it – urly.it/3h63c

TRENTO. Alle ore 19,30 di ieri nel sobborgo di San Donà di Cognola è avvenuto un intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, degli agenti della Polizia Locale e dei soccorritori per un incendio scoppiato in una palazzina. Purtroppo si registra una vittima, una persona uccisa dal fumo mentre cercava di mettersi in salvo. Si tratta di Silvio Franceschini, un uomo di 70 anni che viveva al terzo piano, trovato riverso nel giroscale.

L’allarme è venuto da alcuni vicini, che hanno visto una densa nube che ha avvolto la casa, formata da nove appartamenti in via per Cognola al civico 41 appena sotto il campo sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco si sarebbe sprigionato dal malfunzionamento di una termocoperta.