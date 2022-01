Due interventi – Incendio di un capanno e ferimento di persona per fiammata da stufa a biometano

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

16/01/22 ore 19:00 Caronno Pertusella (Va), via Adua. Per cause in corso di accertamento un capanno adiacente a un’abitazione è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Saranno e Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato parzialmente anche l’abitazione.

16/01/22 ore 17:00 Gazzada Schianno (Va), via Chiesa. Per cause in corso di accertamento durante le operazioni di rifornimento di una stufa a bioetanolo, un uomo è stato colpito da una fiammata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Non sono disponibili immagini.