Video – investita una bambina mentre andava a scuola – trasferita a Trento con l’elisoccorso

VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA

In data odierna verso le ore 7.45 lo scrivente Corpo veniva allertato per evento di investimento bambina e conseguente supporto elisoccorso.

Dato l’orario dell’evento la minore in oggetto si stava recando a piedi presso la scuola primaria del Rione Degasperi, l’asfalto era leggermente umido per una leggera pioggia caduta fino a pochi minuti prima.

Il luogo dell’evento è localizzato nell’attraversamento pedonale all’incrocio tra via Deledda e via Maria Teresa d’Austria.Si provvedeva a predisporre l’atterraggio dell’elisoccorso presso in vicino campo sportivo di viale Trento e al relativo trasporto dell’equipe sanitaria.

La minore presa in carico prima dall’ambulanza del 118 Trentino Emergenza di Arco, veniva poi trasferita a Trento in elicottero. I rilievi del caso sono stati effettuati dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Riva del Garda, la viabilità temporaneamente chiusa sulle due vie interessate per lo svolgimento dell’intervento è stata gestita dalla Polizia Locale Alto Garda e Ledro.