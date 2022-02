Scomparso Piercarlo Cravera, volontario instancabile tra tecnologia e sociale – attivo nei decenni tra protezione civile, vigili del fuoco, cultura e teatro

Spread the love



lanuovaprovincia.it – urly.it/3hy90

Cordoglio diffuso all’ombra del “Campanòn” per la scomparsa di Piercarlo Cravera, instancabile volontario ed esperto di elettronica, attivo nei decenni tra protezione civile, vigili del fuoco, cultura e teatro. Diplomato all’Istituto Pellati nel 1961, per lavoro è stato impiegato in banca. Celebre il suo impegno sul fronte tecnico e operativo con “Tele Spazio Libero”, pionieristica televisione di Nizza Monferrato attiva alla fine degli anni Settanta; le riprese realizzate in quell’occasione, insieme a molte altre negli anni successivi, sarebbero andate a comporre il suo sterminato archivio video sulla città e i suoi abitanti.