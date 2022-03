Ex Ilva: dal 28/3 Cigs per 3mila (2500 a Taranto)

Spread the love



ANSA,it – (ANSA) – TARANTO, 01 MAR – Acciaierie d’Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per la durata di 12 mesi, a partire dal 28 marzo, per complessivi 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto.

Nel documento si annuncia il piano di ristrutturazione e di investimenti e l’assetto di marcia che prevederà inizialmente una produzione di 15mila tonnellate d’acciaio al giorno rispetto alle circa 20mila tonnellate al giorno producibili ad assetto produttivo ordinario