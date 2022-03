Omaggio a Dante Alighieri – La Divina Commedia vista dal pittore Gianni Testa

Spread the love



TONY BONAVITA

In vista della ricorrenza dei 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta anche Gianni Testa ha voluto rappresentare su 100 tele La Divina commedia, presentate ad una mostra in Roma dai 1 al 30 marzo nell’Museo CROCETTI.

La Divina Commedia, il più grande poema della letteratura italiana. Il viaggio del sommo poeta Dante Alighieri compiuto e accompagnato dal poeta Virgilio attraverso i tre monti ultraterreni, sono magistralmente rappresentati dal maestro Gianni Testa

Come tutti sappiamo, la Divina Commedia oltre ad avere una dimensione di universalità nella tematica è una specie di summa universale anche per quanto riguarda la forma rappresentativa e letteraria. Vengono offerte riflessioni filosofiche e teologiche, ritratti di ambienti e di personaggi di straordinaria possibilità e capacità rappresentativa.

Ogni dipinto di Gianni Testa è un’avventura pittorica, imprevedibile, con i suoi enigmi mitografici, con i suoi assemblaggi e groviglio di colori ricchi di stimoli e di suggestioni multisensoriali, con immagini evanescenti e paesaggi trascendentali. Il quadro richiede un esame ravvicinato, concentra l’attenzione visiva in una zona ristretta entro la quale l’occhio può viaggiare con un minimo sforzo attraverso le implicate complicazioni del particolare: Esso vuole esprimere una realtà superiore, fatta di irrazionale e di sogno, per rivelare gli aspetti più profondi della psiche. Tuttavia l’occhio non opera una sintesi istantanea ma in ordine di successione, ciò nonostante simultaneamente. Nel dipingere e creare Testa confida che l’osservatore guidato dalla sua sensibilità, avrebbe comunque capito quello che non viene detto.

Testa è sempre stato ritenuto un pittore poeta, capace di creare una mirabile sintesi fra letteratura e immagini religiosi. Nel dipingere crea tavole fantasiose e audaci per la Divina Commedia, scaturite dalla sua capacità creativa, confida che l’osservatore guidato dalla sua sensibilità, comunque capisca quello che non viene detto.