Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del Fuoco dalle 17 in località Isola Verde di Chioggia (VE) per un vasto #incendio di sterpaglie. In supporto alle squadre, l’elicottero del reparto volo di Venezia che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Operazioni di bonifica in corso #6marzo