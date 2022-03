Incendia la sartoria di un connazionale, cinese arrestato: vendetta per la licenza negata

Spread the love

ILGAZZETTINO.IT – https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/incendio_sartoria_montebelluyna_arrestato_cinese-6552183.html

TREVISO – Un uomo di origini cinesi è stato arrestato dai Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza della magistratura di Treviso, in quanto accusato di essere il responsabile di un incendio avvenuto il 30 gennaio scorso a Montebelluna. Nella circostanza una sartoria intestata ad un suo connazionale, collocata al pianterreno di un condominio di tre piani con 10 appartamenti, fu avvolta dalle fiamme e la rapidità di propagazione del rogo indusse i vigili del fuoco a far evacuare lo stabile. Grazie agli elementi raccolti, fra testimonianze e immagini di camere di videosorveglianza, i militari hanno potuto individuare l’indagato il quale, al fine di convincere il proprietario del negozio a rivendergli la licenza da lui acquistata tre anni prima, visto il diniego, non avrebbe esitato a cospargere il locale di liquido infiammabile e ad appiccarvi il fuoco. In seguito, avrebbe anche minacciato la moglie del negoziante per indurla a ritirare le deposizioni rese agli investigatori. L’indiziato è ora detenuto nella casa circondariale di Treviso.