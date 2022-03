Volo Valencia-Napoli, fumo in aereo: atterraggio d’emergenza

Spread the love

(ANSA) – ALGHERO, 31 MAR – Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Alghero questa mattina intorno alle 7 per il volo Ryanair Valencia-Napoli. L’aereo decollato alle 6.05 dallo scalo spagnolo con 164 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare a Fertilia a causa della presenza di fumo in stiva.



All’aeroporto sono scattate tutte le misure di sicurezza con la mobilitazione dei Vigili del fuoco e delle squadre antincendio.

L’atterraggio è avvenuto senza complicazioni e i passeggeri sono stati fatti sbarcare e sono ora in corso le verifiche sull’aeromobile. Non risulterebbero danni al velivolo, che se non dovessero essere riscontrati ulteriori problemi, ripartirà per Napoli non appena possibile. (ANSA).