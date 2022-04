Alatri: Addio al Vigile del Fuoco Marco Galuppi

Spread the love

ANAGNIA.COM – https://www.anagnia.com/2022/03/31/alatri-commossa-saluta-il-vigile-del-fuoco-marco-galuppi/

Si è spento, dopo aver lottato a lungo contro una malattia, Marco Galuppi, 59enne di Alatri che prestava servizio come Vigile del fuoco per il Distaccamento di Fiuggi; tra le altre cose, l’uomo era anche “incollatore” della statua di San Sisto, patrono di Alatri la cui festività ricorre il mercoledì successivo alla Pasqua. La notizia della scomparsa di Marco Galuppi si è rapidamente diffusa in tutta la comunità, che piange un uomo amato da tutti per la disponibilità e per l’impegno che metteva in tutto ciò che quotidianamente faceva. A dare il tristo annuncio sono stati i figli, la moglie, la madre, la sorella e gli altri familiari. I funerali si terranno nella chiesa Immacolata Concezione di Collelavena, la contrada dove viveva il 59enne.