Ussana. Un incidente stradale è avvenuto ad Ussana sulla sp 9. Per cause ancora da accertare, un’auto guidata da una 45enne è finita fuori strada, ribaltandosi. A bordo anche una 31enne con i figli di 7 e 3 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, carabinieri e 118. I feriti, tutti in codice giallo, sono stati trasportati al Brotzu e al policlinico per cacertamenti.