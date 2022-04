Incidente stradale tra due vetture – un conducente liberato dai Vigili del Fuoco ed affidato ai sanitari

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è intervenuta questa sera su viale Magna Grecia nel comune di Cosenza per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Ford Fiesta ed una Ford Focus.

Il conducente di quest’ultima incastrato all’interno dell’abitacolo veniva estratto ed affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferito presso struttura ospedaliera. Ferite in modo lieve la passeggera della Focus ed i due occupanti (madre e figlia) della Fiesta. Alle stesse, venivano prestate le cure direttamente nelle ambulanze giunte sul posto. Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.