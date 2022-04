Guardia Piemontese, furgone vola dal viadotto. Grave il conducente

Spread the love

Tra i comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa, sul viadotto che sovrasta il fiume Bagni, un veditore ambulante alla guida del suo furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato le protezioni ed è finito accanto agli argini del corso d’acqua. L’uomo, ferito gravemente, è stato portato a Cosenza in ambulanza. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Paola e i vigili del fuoco per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.