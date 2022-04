Ascoli Piceno, uomo scivola in un dirupo per venti metri

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Giornata intensa quella di mercoledì 20 aprile per i Vigili del fuoco, che sono intervenuti in località Capradosso del comune di Rotella, nella frazione Ascensione, per soccorrere un uomo caduto in un calanco profondo circa 20 metri. L’uomo, un settantenne residente nella zona, è scivolato nel dirupo mentre stava potando delle piante.

I Vigili del fuoco ascolani si sono calati con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere l’infortunato e stabilizzarlo in collaborazione con il personale del 118. Sul posto anche l’eliambulanza Icaro che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Ancona.