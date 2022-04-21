Concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del CNVVF – Esiti prova scritta e calendario prova orale.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L’ AMMINISTRAZIONE GENERALE – AVVISO PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E CALENDARIO PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 128 POSTI NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO