Montefiascone, trovato impiccato nella propria casa

http://www.tusciaweb.eu/2022/05/trovato-impiccato-nel-portico-casa/

Montefiascone – Trovato impiccato nel portico di casa. Tragedia questa mattina in un’abitazione in via Paternocchio a Montefiascone.

Intorno alle 9 un uomo, Gianpietro Ranucci, 40 anni, è stato trovato impiccato nel portico di una casa.

Sarebbero stati i familiari a fare la drammatica scoperta. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri della stazione di Montefiascone.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Non si conoscono le ragioni del gesto, l’uomo non avrebbe lasciato biglietti.

Sull’accaduto indagano i carabinieri. La salma è stata restituita ai familiari.