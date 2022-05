Mariupol, Azov mostra al mondo le foto dei soldati mutilati

Spread the love

Il battaglione Azov ha diffuso alcune foto che ritraggono i militari feriti rinchiusi nell’acciaieria di Mariupol, ultima roccaforte della resistenza della città. Immagini crudi: arti amputati e bendati con fasciature improvvisate, ferite ricucite in un ambiente sporco e buio. Nei volti non c’è rassegnazione né tantomeno disperazione, ma dignità. Il reggimento ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite e del Comitato della Croce Rossa internazionale, oltre all’aiuto dell’intera comunità internazionale, per ottenere l’evacuazione dei commilitoni che hanno riportato lesioni in combattimento