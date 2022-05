Vitello in un canale, lo recuperano i Vigili del Fuoco

Spread the love

HomeCronacaA Cuneo i Vigili del fuoco salvano un vitello caduto in un canale

A Cuneo i Vigili del fuoco salvano un vitello caduto in un canale

https://www.gazzettadalba.it/2022/05/a-cuneo-i-vigili-salvano-un-vitello-caduto-in-un-canale/

CUNEO Si è conclusa senza conseguenze la disavventura di un vitello caduto nel canale dell’Enel in frazione Confreria, nella tarda mattina di oggi (lunedì 16 maggio). Operatori formati all’impiego delle tecniche speleo alpino fluviali, in forza al comando dei Vigili del fuoco, si sono calati nella via d’acqua lo hanno imbragato e, con l’uso di un’autogru lo hanno sollevato riconsegnandolo incolume ai proprietari.