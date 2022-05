Parma, formazione e addestramento per l’utilizzo dell’APS bimodale

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso, la settimana scorsa, presso il Comando dei Vigli del Fuoco di Parma il primo corso per la guida su binari della nuova APS (Auto Pompa Serbatoio) che sarà utilizzata per interventi di soccorso nelle gallerie ferroviarie.

Il corso, tenuto da personale RFI, ha riguardato le norme, la segnaletica e la guida di mezzi ferroviari e ha coinvolto i primi 11 vigli del Comando di Parma che oltre ad una parte teorica sono stati impegnati in una parte pratica con la nuova APS MOB (autopompa bimodale) sui binari della linea Parma-La Spezia.

L’assegnazione della APS bimodale , al Comando VVF di Parma, e il relativo corso per la guida rientra in un accordo tra RFI e C.N.VVF e precisamente riguarda i Comandi che hanno sul proprio territorio almeno una galleria ferroviaria di lunghezza superiore ai 5000 metri, come la galleria del Borgallo sulla Parma – La Spezia.

La collaborazione con RFI ha conseguito ottimi risultati e una buona conoscenza reciproca sui metodi operativi, che in caso di emergenza garantiranno una risposta immediata e professionale per la popolazione.

Nei prossimi mesi saranno programmate ulteriori sessioni per permettere ad altro il personale del Comando di acquisire l’abilitazione alla conduzione dell’APS MOB.