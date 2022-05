Bambino incendia il polline per gioco: in fiamme la pineta

Spread the love

Ormai è un fenomeno social, che corre il rischio di creare più di un problema: dare fuoco al polline di pioppo, meglio se sull’erba fresca, per creare una sorta di fiammata controllata. La lanugine brucia infatti molto velocemente e il fuoco sembra volare sull’erba bagnata. Peccato che sia una delle cose più imprudenti da fare: troppo spesso, infatti, quella scintilla basta per provocare un incendio. E una quantità di danni, soprattutto quando le fiamme si sviluppano nelle riserve naturali. E’ successo due volte in due giorni: lunedì, al parco nord di Santa Filomena, ieri pomeriggio alla pineta dannunziana