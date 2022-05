Firenze, serata impegnativa per i Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, supportati da unità del comando di Prato, sono intervenuti intorno alle ore 21,30 a Campi Bisenzio, in Via della Gallinella, per l’incendio di un compattatore di rifiuti. L’intervento si è concluso intorno a mezzanotte e mezza e non si segnalano persone coinvolte.

Poco prima della mezzanotte, i Vigili del fuoco della sede centrale e del comando di Prato sono intervenuti a Signa, per un incendio divampato all’interno di un capannone di circa 5000 mq in uso ad un’azienda specializzata nella produzione di adesivi ed altri componenti di natura chimica. Le fiamme, che hanno interessato il deposito dell’opificio, hanno causato ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Subito dopo lo spegnimento delle fiamme sono iniziate le operazioni per la bonifica e la messa in sicurezza dello scenario