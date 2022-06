Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Avviso pubblicazione esiti preselettiva

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si comunica che sul sito www.vigilfuoco.it è pubblicato l’elenco contenente gli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, svolta, in via telematica da remoto, dall’8 al 14 giugno 2022.