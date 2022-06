Superbonus: alt del Governo a nuove proroghe, si tratta sulla cessione dei crediti

Spread the love

Sulla cessione dei crediti prodotti dai bonus edilizi va in onda alla Camera l’ennesimo braccio di ferro fra governo e maggioranza. I tifosi del riavvio della macchina ottengono dal ministero dell’Economia la promessa di una riformulazione che aprirebbe ufficialmente le cessioni a tutte le partite Iva, senza una soglia minima predefinita di fatturato. Ma dal governo arriva un «no» secco sia a qualsiasi ipotesi di proroga ulteriore, villette in primis, sia alle richieste di rimozione dei tanti vincoli introdotti via via per contrastare le frodi ed evitare costi aggiuntivi alla finanza pubblica.

Il negoziato

Suona così il risultato di un lungo negoziato che ieri pomeriggio ha messo di fronte il ministero dell’Economia, con il capo di gabinetto Giuseppe Chiné e gli esponenti della maggioranza. L’idea iniziale del Mef era quella di aprire solo a possibili «valutazioni» di correttivi, ma dopo un tira e molla si è arrivati appunto alla promessa di un nuovo testo. Che però lascia molti insoddisfatti. E promette di allungare fino alla prossima settimana la battaglia parlamentare sul decreto Aiuti.

I punti chiave