E’ venuto a mancare Francesco Camilli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

È deceduto il carissimo collega ed amico Francesco CAMILLI che molto ha dato alle SCA ed al Comando di Grosseto.

La cerimonia funebre partira dalla camera mortuaria dell’ ospedale di Grosseto venerdì p.v. alle ore 9.30 Alla famiglia inviamo le condoglianze più sentite dell’ ANVVF e mie personali. – Presidente Paolo Moschetti

Roberto Sabella – Una notizia che mi rattrista moltissimo. Ho lavorato con Franco al Battaglione AVVA. come istruttore, ci siamo incontrati in Irpinia occasione terremoto A Firenze per un saggio ginnico professionale e non per ultimo partite di tennis e pallavolo. Franco mi manchi nel piu’

Antonio D’Agapito – Siamo stati molti anni al reparto centro ginnico. Lo ricordo col suo vocione sgranato, sempre allegro.Riposa in pace