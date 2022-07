Il libro del centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi

Spread the love

AURORA FELICI

“Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”

Alla presentazione del libro “Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio” ha presenziato Ricky Tognazzi anche a nome dei tre coautori, i fratelli Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi. La trama del libro, dove ognuno dei quattro figli racconta la storia del padre dal proprio punto di vista, fa fede a Ugo come un uomo generoso emotivamente e materialmente, sorprendente, con il vizio dell’innovazione. Non a caso, ha ricostruito dalle macerie il paese con il grande cinema italiano, con capolavori come “Alta Infedeltà”, “Romanzo popolare”, “Il fischio al naso”, “I viaggiatori della sera”.

Ricky, direttore del film “La voglia matta di vivere”, ricorda e racconta Ugo anche nel privato, nel centenario della sua nascita: “Sosteneva che per fare felici gli altri doveva essere felice lui stesso, si è goduto la vita fino in fondo”. Ugo nel corso della sua carriera 40ennale del cinema ha aiutato i suoi collaboratori a guardarsi allo specchio con pregi, difetti e fragilità, le stesse che trasferiva con dolcezza nei personaggi da lui scelti.

La redazione del giornale “Il Faro” ha partecipato all’Evento che ha visto la presenza di attrici, produttori e registi con l’intervento, tra gli altri, del Vice Presidente Associazione Arte & Cinema Giampiero Mele.