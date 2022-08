Estetica…..Mente, Benessere, NailsIl Centro della nuova frontiera olistica e della Riflessologia Plantare

Spread the love

Presso Il Centro olistico Estetica (in Via R. Pereira, 10) si respira energia. Oltre a ritrovare tutti i servizi per il benessere come i trattamenti corpo e mani, è possibile ritrovare il benessere psico-fisico anche con una serie di attività e discipline come la moderna riflessologia del piede.Il massaggio zonale del piede consiste in una tecnica che trasmette impulsi e pulsioni brevi e ravvicinate mirate a individuare punti dolenti, che indicano come nell’organo corrispondente interessato c’è qualcosa che non funziona per l’intero benessere psicofisico. Gli effetti sono sempre rilassanti e ci fanno comprendere come siamo interconnessi sia anatomicamente che psicologicamente e di come la cura dei piedi ci permetta di trovare il nostro focus. Presso il Centro Estetica si ritrova tutta l’esperienza anche di Hari Simran (questo è il nome spirituale con cui è conosciuto Romeo Grappasonni) con il metodo Sat Guru Charan, definito “la nuova frontiera della Riflessologia Plantare”. Non è soltanto un massaggio ma un vero e proprio viaggio, un’esperienza di rigenerazione e consapevolezza. Il massaggio va a stimolare l’intera area del piede fino a venti centimetri circa dal tallone: un’area sulla quale ritroviamo una fitta rete di terminazioni nervose.Estetica….Mente, Benessere, Nails: il Centro olistico per riattivare il fluire dell’energia.

esteticamenteb@gmail.com Tel. 06 92594418.

www.estetica-mente.it