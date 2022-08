Roma, incendio sul Gra: chiuso lo svincolo della Cassia, evacuato un edificio

Spread the love

Roma, 3 agosto 2022 – Un incendio divampato all’altezza dello svincolo del Gra per via Cassia e che sta interessando i lati di entrambe le corsie, ha raggiunto un edificio al civico 1081 della stessa via Cassia evacuato dai carabinieri de La Storta sul posto insieme alla Protezione civile e ai vigili del fuoco.

A causa dell’incendio divampato al di fuori della sede stradale, è stato temporaneamente chiuso sul Grande Raccordo Anulare lo svincolo “Cassia”, direzione Roma Centro, all’altezza del km 11,700 in carreggiata interna.

