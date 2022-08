Salvini in visita a Lampedusa

Spread the love

Ieri il senatore Matteo Salvini ha incontrato il Sindaco di Lampedusa e l’amministrazione. Sono stati illustrati i principali problemi dell’isola, dalla Sanità, alla scuola, dall’immigrazione all’accoglienza.

Il sindaco ha fatto presente anche i problemi dei Vigil del Fuoco. Per assurdo la caserma è in sovrannumero (+17) ma realmente non è così. Il personale di Lampedusa è formato da 60 viaggianti che fanno turni di 24 /48 ore.

Ci sono diversi Lampedusani che svolgono servizio fuori dall’isola e aspettano di rientrare. Prossimamente diversi capisquadra dei Vigili del Fuoco lampedusani andranno in pensione ( circa 4 entro 2022 e altrettanti nel 2023 ) .

Pertanto si è chiesto un concorso per le isole minori al fine di potere sopperire al personale e in vista della “possibile” nuova caserma terrestre. Salvini, poi, è andato a far visita all’hot spot di Lampedusa – Piera marchese –