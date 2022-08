Cavallo rimane incastrato in un tombino, salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Un cavallo rimane incastrato in un tombino e per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tutto si è verificato in un maneggio a San Michele Tiorre (Felino), stamattina.

Il cavallo si trovava all’interno del maneggio quando improvvisamente è rimasto incastrato. A quel punto, non riuscendo a liberarlo, le persone presenti sul posto in quel momento e che hanno assistito alla scena hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno recuperato l’animale. – parmatoday.it