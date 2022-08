Palermo – scoppia incendio al Palazzo di ferro

Spread the love

Un incendio è scoppiato poco dopo le 14 al quinto piano del cosiddetto “palazzo di ferro” in via Brigata Aosta 56, a Palermo, uno stabile di grandi dimensioni a pochi passi dai Cantieri Navali, uno dei luoghi più difficili della città. La causa scatenante del rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un monopattino in carica all’interno dell’appartamento da cui sono partite le fiamme.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto insieme alla polizia per spegnere l’incendio ed estrarre dall’appartamento due ragazzi, rimasti intrappolati dentro ad una stanza chiusa da una porta blindata.

L’incendio ha coinvolto l’intero appartamento, interessando in particolare la cucina. Devastati dalle fiamme il monopattino e un televisore. I due ragazzi feriti sono stati trasferiti a Villa Sofia per inalazione di fumi da incendio, le loro condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione. – palermo.gds.it