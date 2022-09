Giovanni Paolo I: il beato della speranza, tessitore di pace i cui messaggi parlano ancora al mondo

Spread the love

Giovanni Paolo I sarà beatificato da Papa Francesco domenica 4 settembre 2022 nella Basilica in San Pietro. Papa Luciani, il patriarca di Venezia, uomo mite, sapiente, punto di riferimento imprescindibile nella storia della chiesa, viene definito come il “papa del sorriso”, dall’acuta e aperta intelligenza, pastore innamorato del suo gregge, ma anche uno studioso, amante della letteratura. Affermava spesso che se non fosse diventato sacerdote avrebbe fatto il giornalista.

Per il suo magistero, segnato da un percorso di continuità nell’applicazione del Concilio Vaticano II, scelse la parola humilitas (umiltà), per lui vertice della sapienza. Fermo nell’essenziale della fede, ma aperto dal punto di vista sociale e alla ricerca dell’unità dei cristiani, fu molto vicino ai poveri e ai lavoratori. (rainews.it)