Prefettura di Como e Cantone Ticino, firmato il protocollo per le emergenze transfrontaliere

Nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, il Prefetto di Como Andrea Polichetti, e il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Norman Gobbi, hanno siglato il Protocollo d’intesa che regola, in caso di emergenze di protezione civile, gli interventi congiunti di soccorso destinati ai Comuni italiani e ticinesi del territorio di confine.

L’intesa prevede che, per il soccorso in territorio svizzero, al verificarsi di un’emergenza di protezione civile – su richiesta della autorità ticinesi – venga attivato dalla Prefettura di Como il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, tramite la Sala operativa Regionale (SOR) della Regione Lombardia, richiesto il supporto necessario per il soccorso sanitario. Reciprocamente, si provvederà per gli eventi che potranno riguardare i Comuni della provincia di Como a ridosso della linea di confine con la Svizzera.

L’intesa è stata sottoscritta alla presenza del Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, del Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Claudio Giacalone e dei rappresentanti delle Forze di Polizia – Questore di Como, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comandante del Gruppo Ponte Chiasso della Guardia di Finanza, Dirigente 2^ Zona della Polizia di Frontiera per la Lombardia – nonché dei rispettivi rappresentanti ticinesi. (ciaocomo.it)