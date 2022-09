Incendio nella notte, le fiamme distruggono un fienile: un vigile del fuoco è rimasto ferito

Spread the love

BOLZANO. Terribile incendio nella notte in val d‘Ega dove sono arrivati 100 vigili del fuoco da tutto il circondario. L’allarme è scattato attorno alle due quando le fiamme hanno avvolto un fienile con deposito agricolo e si potevano vedere a diversi chilometri di distanza.

I vigili del fuoco che sono arrivati sul posto si sono messi subito al lavoro per riuscire a contenere i danni ed evitare il coinvolgimento di altri edifici.

Durante le operazioni di spegnimento, purtroppo, un vigile del fuoco è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente con la Croce Bianca.

La causa dell’innesco al momento non é ancora nota, il Corpo Permanente di Bolzano ha il compito di svolgere le indagini per cercare di ricostruire quello che è successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ega, Nova Levante, San Valentino in Campo e di Bolzano assieme alle forze dell’ordine. (ildolomiti.it)