Sversamento di carburante nel Sarca- “Situazione tornata alla normalità, ma le barriere rimarranno posizionate anche oggi”

L’allarme è scattato nella giornata di ieri (giovedì 6 ottobre) verso le 18 e 30: lo sversamento sarebbe stato causato dal danneggiamento di una vecchia cisterna e sul posto, dopo la chiamata d’emergenza, si sono diretti i vigili del fuoco volontari, che hanno predisposto le barriere assorbenti per circoscrivere la zona

TRENTO. Una vecchia cisterna perde del carburante e nel fiume Sarca è allarme inquinamento: dopo l’intervento dei vigili del fuoco nella giornata di ieri (giovedì 6 ottobre), alcune barriere assorbenti posizionate per circoscrivere l’area rimarranno in funzione anche per tutta la giornata di oggi.

La situazione, dicono le autorità, fortunatamente è tornata alla normalità anche se per i vigili del fuoco il lavoro non è ancora concluso. Secondo le prime informazioni, come detto, lo sversamento sarebbe stato causato dal danneggiamento di una vecchia cisterna di carburante presente nella zona. – (ildolomiti.it)