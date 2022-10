Si impiglia con i vestiti e lo zaino nel treno: ragazzo morto trascinato dal treno in corsa

Spread the love

Joseph Ancona, 20enne del New Jersey è morto trascinato da un treno in corsa nell’ora di punta di lunedì 24 ottobre. Secondo il New York Daily News, il ragazzo era un pendolare che lavorava come macchinista al Metropolitan Opera.

Alle 17 di lunedì stava correndo per prendere la metro quando i suoi vestiti e lo zaino sono rimasti impigliati nel vagone della metro mentre le porte si chiudevano: “La vittima è stata trascinata e investita dal treno“, ha raccontato la polizia di New York City. Joseph sarebbe morto sul colpo.

NOTIZIE.IT