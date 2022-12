Un set veterinario per i vigili del fuoco per soccorrere gli animali intossicati

Spread the love

Da qualche giorno il comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova ha in dotazione, a bordo dei propri mezzi, un set di maschere per ossigenoterapia per animali domestici, che si aggiunge ai dispositivi di primo soccorso sanitario per gli umani. Le maschere saranno utilizzate in caso di intossicazione a seguito di incendi o incidenti di altro genere. Il comando provinciale di viale Risorgimento nel 2010 è stato tra i primi del Corpo nazionale ad aver dotato i propri mezzi di dispositivi di primo soccorso sanitario, con tanto di defibrillatori, a salvaguardia della popolazione.

«Ogni anno – spiega una nota del comando provinciale – sono moltissimi gli animali che vengono coinvolti in incendi o incidenti e spesso ne rimangono vittime: nasce così, dal personale appartenente al gruppo di lavoro Tecniche di primo soccorso sanitario del comando dei vigili del fuoco di Mantova, l’idea di dotare i propri mezzi per il soccorso tecnico urgente di un kit veterinario di diverse misure per l’ossigenoterapia, specifico per animali domestici».

La realizzazione del progetto sottolinea come per i vigili del fuoco non solo la vita umana sia di universale importanza, ma anche quella degli animali. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni medici veterinari della provincia.

https://gazzettadimantova.gelocal.it/