Meno cibo stesso prezzo, si chiama “shrinkflation”

Spread the love

AGI – “La riduzione delle quantità di un prodotto non è vietata dalla legge, ma l’operazione deve essere trasparente per il consumatore, che deve essere informato prima dell’acquisto”, avverte un articolo di Le Monde che mette in luce un fenomeno nuovo quanto recente, che va sottoi l nome di “shrinkflation”, dal verbo inglese “shrink”, che significa “rimpicciolire”. Ovvero, meno cibo stesso prezzo. Senza nemmeno ridurre la grandezza della confezione.