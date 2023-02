UNGUESS al fianco di Lami per rendere le cure mediche più accessibili a tutti

Spread the love

Lami, startup nata in epoca Covid per facilitare al paziente visite mediche e assistenza sanitaria, si è affidata ad UNGUESS per testare l’esperienza utente della sua innovativa piattaforma di primary care, lanciata sul mercato lo scorso settembre: un punto di connessione digitale, affidabile e veloce, tra il paziente e il medico.

La piattaforma di crowdsourcing UNGUESS, attraverso una open call nella propria community (TRYBER) e la metodologia MAT (Moderated Agile Test), ha supportato il lancio della primary care platform che facilita l’interazione medico-paziente con video visite e prenotazioni online.

Febbraio, 2023 – Lami (https://www.lamimed.it/) è una start-up digitale innovativa che, affidandosi alla tecnologia, si propone di sviluppare un ecosistema sanitario digitale per migliorare e semplificare l’accesso ai servizi sanitari digitali da parte del paziente. Per rendere le cure primarie accessibili a chiunque, Lami si è affidata ad UNGUESS, (https://unguess.io/it/) piattaforma di crowdsourcing specializzata nella realizzazione di test efficaci dai quali ottenere insights oggettivi, per la creazione di un’innovativa piattaforma, lanciata a settembre 2022, che mira ad essere un punto di connessione digitale, affidabile e veloce tra paziente e medico.

La sfida di UNGUESS: realizzare un prodotto semplice e sicuro

Nel mondo dell’e-Health è fondamentale sviluppare prodotti che siano di facile utilizzo e ricchi di funzionalità per offrire il migliore servizio possibile all’utente finale e rendere la comunicazione tra medico e paziente semplice e chiara. Per questi motivi, è essenziale avere un’idea precisa della percezione del prodotto da parte degli utenti prima di lanciarlo sul mercato. Attraverso l’esperienza di UNGUESS è stata testata proprio questa percezione, con largo anticipo rispetto al lancio del prodotto. Grazie infatti ai feedback ricevuti dagli utenti reali della community di TRYBER, è stato possibile armonizzare l’esperienza di utilizzo e il tone of voice in linea con le aspettative dei futuri utilizzatori. La piattaforma di primary care sviluppata da Lami è infatti pensata per facilitare l’interazione medico-paziente: consente di realizzare video visite, nei casi individuati come compatibili dal sistema. In questo modo, permette di ricevere assistenza sanitaria virtuale al di fuori