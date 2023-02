Il Distretto Tecnologico culturale del Lazio ha approvato 35 progetti a sostegno della cultura￼

Spread the love

AURORA FELICI

Un investimento di ben 37 milioni di euro, è questa la cifra di un colossale investimento della Regione Lazio per la valorizzazione tecnologica. Si tratterà di 35 progetti, raccolti nella graduatoria del BURL, che godranno del finanziamento del Distretto Tecnologico per i beni e le attività culturali. Un progetto elaborato, quello della Regione Lazio, che porterà a consolidare e stimolare l’innovazione delle imprese che operano nell’ambito dei beni culturali e integreranno lo sviluppo di nuove tecnologie, a beneficio del patrimonio culturale laziale. I progetti riguardano complessi monumentali, aree museali, siti archeologici, archivi e biblioteche del territorio laziale, per i quali è prevista la creazione di una complessa piattaforma di gestione e l’impiego di computer grafica, realtà aumentata, realtà virtuale, proiezioni olografiche 3D per fornire un’esperienza esaustiva e al passo con la realtà museale moderna del resto d’Europa. Si registra primariamente una forte presenza degli enti locali e seguono le istituzioni pubbliche, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società private.