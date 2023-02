Tragedia in Calabria: ragazzo di 17 anni muore cadendo da un carro di carnevale

Spread the love

Una giornata di festa e spensieratezza si è conclusa in tragedia a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza: Angelo Viteritti, un ragazzo di 17 anni originario di San Giacomo d’Acri che stava partecipando al carnevale, è morto dopo essere caduto da un carro allegorico lungo la strada provinciale 183, in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte del borgo.

. Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che avevano da poco terminato un altro intervento proprio a San Cosmo.

