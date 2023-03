Via Pretoriano: sgomberata la tendopoli dei migranti sotto alle mura Aureliane

Spread the love

Una tendopoli a ridosso delle mura Aureliane. Un accampamento a due passi dalla stazione Termini e da San Lorenzo. Decine di senza dimora e migranti, maschi adulti perlopiù africani che non trovano accoglienza immediata dopo l’identificazione e allora finiscono a dormire in strada, come in via Pretoriano. Una mini favela – già sgomberata – che nel centro di Roma rinasce ciclicamente, oramai da anni. Materassi e suppellettili adagiati a bordo strada, pedane in legno, reti improvvisate su giacigli di fortuna. Un accampamento abusivo sgomberato martedì mattina.

Alle operazioni disposte dalla prefettura, hanno partecipato carabinieri, polizia e agenti della polizia locale di Roma Capitale. Erano presenti anche operatori dell’Ama e personale dei Servizi sociali del Comune. L’operazione è stata coordinata con prefettura e questura e preceduta da un lungo lavoro di preparazione anche attraverso tavoli tecnici, ai quali hanno preso parte le assessore capitoline alle Politiche Sociali, Barbara Funari e allo Sviluppo Economico con delega alla Sicurezza, Monica Lucarelli.

Delle circa 40 persone presenti nella tendopoli, quasi tutti stranieri e senza documenti, la maggior parte è stata accompagnata negli uffici preposti alla identificazione. Coloro che ne avevano diritto e hanno accettato sono stati presi in carico dagli operatori della Sala operativa sociale e avviati nel circuito di assistenza previsto per i senza dimora.

romatoday