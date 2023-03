Aereo colpito da un fulmine, sette feriti e atterraggio d’emergenza a Washington. «In cabina vetri rotti e cibo ovunque»

Spread the love

Sette persone sono state ricoverate in ospedale dopo che un volo Lufthansa Airlines da Austin a Francoforte ha effettuato un atterraggio di emergenza a Washington dopo essere stato colpito da un fulmine: l’aereo è “precipitato” a 1.000 piedi e, nonostante questo, il segnale della cintura di sicurezza «era spento».

Lo riportano diversi passeggeri, terrorizzati, che sono stati circondati da “vetri rotti” dopo che il volo Lufthansa 469 è stato colpito da una turbolenza mentre sorvolava il Tennessee. Il volo è atterrato all’aeroporto internazionale di Washington-Dulles intorno alle 21:00, appena tre ore dopo il decollo per la Germania. Sette passeggeri sono rimasti feriti. Un passeggero, che ha parlato in forma anonima con il Washington Post, ha detto che il cibo «è volato in aria, colpendo il soffitto dell’aere

ilgazzettino.it