La comunicazione non verbale

Quello che caratterizza noi tutti come esseri umani è la comunicazione attraverso la parola, ma esiste un altro linguaggio fatto di movimenti che non hanno una codifica specifica.

Spesso sono inconsapevoli come lo scattare delle gambe, lo stringersi della mascella, l’immobilità e cosi via, caratteristici di quella persona,tono della voce,espressioni del viso. Questa comunicazione penetra al di sotto di qualsiasi difesa razionale; è intensa, diretta, non ha mediazione con la ragione.

Parliamo della omunicazione non verbale che ci permette di conoscere come funziona realmente quella persona, che alterazioni ci sono, quali problemi, emozioni incapsulate, cosa c’è sotto l’immagine del corpo e della parola. Il successo nelle relazioni sociali dipende molto dalla capacità di comprendere e usare il linguaggio corporeo.

Essere bravi comunicatori non dipende solo da un talento naturale, ma dalla capacità di gestire il proprio sistema di linguaggio corporeo. Dipende da questo la riuscita dell’impatto con l’esterno, per avere un’immagine positiva, trascinante, vivace, a volte mostrando superpoteri, un trucco che funziona, solo se si è in contatto con il sé autentico.

