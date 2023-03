Incidente mortale in via Casetta Mattei, Marian Vornicu resta ucciso mentre attarversa

Spread the love

Due morti in meno di 24 ore. Ancora sangue sulle strade della Capitale e ancora una vittima della strada. Dopo la morte di Yassine Zekri, 41enne deceduto dopo che lo scooter che stava guidando si è scontrato con una Fiat 500 L in via di Case Rosse, periferia nord est della città, ancora un morto conseguenza di un incidente stradale. A perdere la vita un uomo di 52 anni, Marian Vornicu, investito in seguito a uno scontro fra uno scooter e un’auto in via della Casetta Mattei.

In particolare l’incidente stradale è avvenuto intorno alle 12:00 di mercoledì 29 marzo all’altezza del civico 401 di via della Casetta Mattei, incrocio via dei Barbo. A perdere la vita un pedone di nazionalità romena di 52 anni, investito da uno scooter Honda Sh 125 condotto da un ragazzo di 18 anni. Coinvolto nell’incidente anche un uomo di 87 alla guida di una Fiat 600.

Da subito in condizioni disperate, il personale medico intervenuto sul posto ha provato a rianimare l’operaio investito, ma nulla ha potuto, l’uomo è infatti morto prima di poter essere caricato sull’ambulanza. Ferito anche lo scooterista, trasportato in codice rosso presso l’Aurelia Hospital.

Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Chiusa via della Casetta Mattei fra vicolo del Conte e via dei Caraffa, i caschi bianchi hanno eseguito i rilievi scientifici e stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.