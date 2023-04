VIDEO – incendio di un’abitazione in via della Repubblica, a Monreale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di ieri squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per l’incendio di un’abitazione in via della Repubblica, a Monreale. Al momento dell’incendio erano presente due anziani coniugi che sono riusciti ad allontanarsi dall’abitazione. I vigilfuoco intervenuti con 4 squadre hanno prontamente affrontato l’incendio limitandolo solo ad alcune stanze. L’abitazione, inserita in un edificio di tre piani, non ha subito danni tali da pregiudicarne la stabilità. Nessuno degli occupanti dei restanti appartamenti è rimasto coinvolto. L’intero edificio è stato in via precauzionale evacuato. Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dei locali sono ancora in corso.

