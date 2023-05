“STOP FOR SAFETY”, Enel e Vigili del fuoco a Vicenza e Verona per la sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa l’iniziativa sulla promozione della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni che si è svolta il 4 maggio, anche a Vicenza e Verona grazie a un protocollo d’intesa tra Enel Italia S.p.A. e il Dipartimento dei Vigili del fuoco. Tale iniziativa, svoltasi su tutto il territorio Nazionale con oltre 100 sessioni e il coinvolgimento di oltre 250 imprese partner di Enel e 5 istituti di formazione, è consistita nel sospendere tutte le attività aziendali pur garantendo la continuità del servizio, al fine di potersi confrontare sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e per comprendere se si stia facendo il possibile per prevenire gli infortuni.

I Vigili del fuoco hanno partecipato con proprio personale, parlando della propria esperienza del lavoro di squadra, da sempre massima espressione del Corpo Nazionale. L’ing. Leonardo Rubello, vice dirigente dei Vigili del fuoco del comando di Vicenza, ha illustrato alla platea, composta da circa 300 persone riunite presso l’ente fiera della città, le peculiarità del lavoro degli operatori del Corpo in riferimento alla sicurezza durante lo svolgimento del servizio. In particolare è stata evidenziata l’importanza della formazione, del controllo reciproco degli operatori, finalizzato al portare un soccorso sempre più efficace e tempestivo nella massima sicurezza.

Analoga iniziativa a Bussolengo, in provincia di Verona, dove un’altra folta platea ha preso parte ai lavori della giornata e l’ing. Rodolfo Ridolfi del Comando scaligero ha relazionato sul percorso intrapreso negli anni dai Vigili del fuoco da sempre attentissimi a tutte le tematiche sulla sicurezza.